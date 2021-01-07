Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi
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Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi

07.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:52

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 liralık ceza verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 liralık ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde G.A'nın işlettiği iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 75 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 635 bin 850 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi
Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi
Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi
Kumar oynayan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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