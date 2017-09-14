İzmir'de Kültür Sanat
Bu yıl "Edebiyat Barıştırır" temasıyla ikinci kez düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, yarın başlıyor.
Bu yıl "Edebiyat Barıştırır" temasıyla ikinci kez düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, yarın başlıyor.
İzmir'in 8 ilçesinde 15 Eylül-14 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, 11 ülkeden şair ve yazarlar bir araya gelecek.
Festival kapsamında Türkiye'den ve farklı ülkelerden katılımcılar, İzmirlilerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde buluşacak. Festival kapsamında ayrıca sezonun en etkileyici tiyatro oyunları sahnelenecek.
Festivalin onur konuğu: Adonis ve Özdemir İnce
Adonis adıyla bilinen Suriyeli şair ve denemeci Ali Ahmet Sait Eşber ve Türk şiirinin önemli isimlerinden Özdemir İnce festivalin onur konuğu olacak. Aynı zamanda festivalin açılışının da yapılacağı Konak'ta iki gün sürecek olan panel, şiir akşamı ve söyleşi etkinliklerinde İzmirlilere şiirlerini okuyacak olan Adonis ve Özdemir İnce'ye Türkiye'den, Fransa'dan, KKTC'den ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden şairler eşlik edecek.
Festival kapsamında Konak, Aliağa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Selçuk, Bornova ve Buca ilçelerinde paneller, şiir ve masal akşamları, söyleşiler, tiyatro gösterileri, atöyle çalışmaları, imza günleri yapılacak.
Uluslararası Opera ve Bale Günleri, Efes'te başlıyor
Bu yılın ilk Uluslararası Opera ve Bale Günleri, 16-22 Eylül'de Efes Antik Kenti'nde yapılacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre Uluslararası Opera ve Bale Günleri, 16 Eylül'de Efes Antik Şehri'ndeki Antik Tiyatro'daki "Gala Konseri" ile başlayacak.
Konserde Giuseppe Verdi'nin Aida, Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata operalarından arya ve düetleri, Giacomo Puccini'nin La Boheme, Tosca operaları, besteciler Charles Gounod, Jacques Offenbach, Gaetano Donizetti ve Ruggero Leoncavallo'dan arya ve düetleri seyircilerle buluşturulacak.
Orkestra Şefi Tulio Varas yönetiminde İzmir Devlet Opera Orkestrası'na, İtalyan Solistler Tenor Gianluca Terranova ve Soprano Daniela Cappiello'ya eşlik edecek.
Efes'teki etkinlikler çerçevesinde 19 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Mozart'ın ünlü operası "Saraydan Kız Kaçırma" Yekta Kara'nın rejisi ile Efes'te sanatseverlerle buluşacak.
Uluslararası Opera ve Bale Günleri'nin kapanışı, 22 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelecek Efes Antik Tiyatro'da "Romeo ile Jülyet" balesi ile olacak.