İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
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İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

17.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:43
İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı.

Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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