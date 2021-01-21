Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kişi, jandarma ekiplerince çamura saplanmış halde bulundu.
İzmir'in Karaburun ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kişi, jandarma ekiplerince çamura saplanmış halde bulundu.
Küçükbahçe Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için telefonunu yanına almadan evden ayrılan 58 yaşındaki Hasan Bakırcı'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Kronik hastalığı bulunan Bakırcı'nın bulunması için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 timle mahalleyi çevreleyen dağlık araziyi taradı.
Ekipler, 26 saat sonra Bakırcı'yı bataklık bölgede ayakları çamura saplanmış şekilde buldu.
Çamurdan çıkarılan Bakırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı