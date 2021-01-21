Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu

21.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:04

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kişi, jandarma ekiplerince çamura saplanmış halde bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kişi, jandarma ekiplerince çamura saplanmış halde bulundu.

Küçükbahçe Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için telefonunu yanına almadan evden ayrılan 58 yaşındaki Hasan Bakırcı'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Kronik hastalığı bulunan Bakırcı'nın bulunması için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 timle mahalleyi çevreleyen dağlık araziyi taradı.

Ekipler, 26 saat sonra Bakırcı'yı bataklık bölgede ayakları çamura saplanmış şekilde buldu.

Çamurdan çıkarılan Bakırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu
Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu
Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu
Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kaybolan kişi 26 saat sonra çamura saplanmış halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:04:09. #1.15#
title