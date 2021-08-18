Kaybolan engelli "Sevgi İzi" sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
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Kaybolan engelli "Sevgi İzi" sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de jandarmanın tespit ettiği kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli, Sevgi İzi Projesi kapsamında el bileğine yapılan dövmedeki numaradan ulaşılan ailesine teslim edildi.

İzmir'de jandarmanın tespit ettiği kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli, Sevgi İzi Projesi kapsamında el bileğine yapılan dövmedeki numaradan ulaşılan ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada zihinsel ve konuşma engelli bir kişi ile karşılaştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Sevgi İzi Projesi kapsamında sol bileğine dövmesi yapılan 5 haneli numaradan 61 yaşındaki Osman Ayhan olduğu belirlendi.

Ailesinin 16 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu belirlenen Ayhan, kız kardeşine teslim edildi.

Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi
Kaybolan engelli 'Sevgi İzi' sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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