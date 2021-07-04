İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ballıkuyu Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar Sedat Y, Gülsüm Y. ve Vedat Y. de çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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