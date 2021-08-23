İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi
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İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi

İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, cumartesi günü hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki Yalçın'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Narlıdere Merkez Camisi'ne getirildi.

Yalçın'ın eşi Hülya Yalçın, oğlu Barış Yalçın ile kızı Mine Deniz Şişman taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Çeşme Çakabey Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Metin Yavuz Yalçın'ın yakınları, arkadaşları ile muvazzaf ve emekli askerler katıldı.

İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi
İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi
İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi
İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi - Haberler
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