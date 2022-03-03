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İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

AA, Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinde çilingirle girilen evde yaşayan çift, ölü bulundu.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde çilingirle girilen evde yaşayan çift, ölü bulundu.

Meral N'nin (77) Ulucak Mahallesi'nde yaşayan kızı ve eşinden bir süredir haber alamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5. katındaki daireye gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Emine S. (52) ve Münir S'nin (52) hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emine S'nin boğazında morluklar olduğu, Münir S'nin ise başından pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Pompalı tüfeğin cesedin yanında bulunduğunu belirleyen ekipler, Münir S'nin eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendiriyor.

Çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan emekli olan Münir S'nin kanser hastası olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Menemen, Ulucak, Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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