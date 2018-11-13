İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu suda kaybolduğu düşünülen 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının Dikili Aliağa ve Foça bölgelerini de içine alan geniş bir alanda sürdüğünü belirtti.

Güngör, "Sahil güvenlik ekiplerimiz sahil güvenlik uçağı, sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ile bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri yakınında dün, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşılmış, 3'ü sağ olarak kurtarılmıştı.