İZMİR'DE GENÇLER ORGAN BAĞIŞI İÇİN YÜRÜDÜ

İZMİR'de 6.5 yıldır diyalize giren ve böbrek nakli bekleyen Dilek Gençyılmaz (25) ile 5 yıl önce kalp nakli olan Osman Can (25), organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. 'Organ bağışı hayat kurtarır' ve 'Organlarınız toprak olmasın' yazılı dövizler taşıyan gençler, sloganlar atarak organ bağış çağrısı yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar organ bekleyen İzmirli gençler, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için birlikte yürüyüş yaptı. Çevredekilerin desteğiyle Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyen gençler, herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı. Karın ağrısı şikayeti üzerine başvurduğu hastanede, kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Dilek Gençyılmaz, 6.5 yıldır diyalize girdiğini, iki kez bağışçı bulunduğu haberi gelse de kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle organ nakli gerçekleşmediğini söyledi. Haftanın 3 günü 8 saat diyalize giren Gençyılmaz, organ bağışı yetersiz olduğu için hayatını kaybeden insanlar olduğunu hatırlatarak, seslerini duyurmak için yürüyüş düzenlemeye karar verdiğini anlattı. Kalp nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan Osman Can'ı da yürüyüşe davet ettiğini anlatan Gençyılmaz, Ben uzun süredir diyalize girerek hayatımı devam ettiriyorum. Ama kalp, akciğer ve karaciğer nakli bekleyen insanlar belli bir süre geçtikten sonra maalesef hayatlarını kaybediyor. Gördükleri tedavilere yanıt vermiyorlar. Ben de ülkemizde organ bağışı yetersiz olduğu için insanları bilinçlendirmek adına yürüyüş düzenliyorum. Yaklaşık 3 haftadır bu yürüyüşü planlıyorum dedi.

'KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Organ bağışı konusunda insanların çekimser kaldığını ifade eden Gençyılmaz, bağış yapmanın hayati önemi olduğu vurguladı. Organ bağışlamanın korkulacak bir şey olmadığını dile getiren Gençyılmaz, Korkan insanlar var, organ bağışına farklı bakanlar var. Ama korkulacak hiçbir şey yok. Öldükten sonra organlar toprak olmak yerine bizlerin bedenlerinde yaşayabilir. Farklı hayatlarda organları yaşatmak bizim elimizde. Bugün 'Organ bağışı hayat kurtarır, organlarınız toprak olmasın' yazılı pankartlar hazırladım. İnsanları bilinçlendirip sesimizi duyurmak istiyoruz açıklamalarında bulundu.

DEFALARCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, NAKİLLE HAYATA DÖNDÜ

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde okuyan Osman Can da kalp nakli olduktan sonra sadece kendi yaşamına odaklanmadığını, organ nakli bekleyen vatandaşlar için elinden geleni yapmak istediğini söyledi. İlki 13 yaşında olmak üzere yaklaşık 8 kez kalp krizi geçirdiğini ve nakil sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlatan Can, Ben büyüdüm ancak kalbim benimle birlikte büyümedi. 20 yaşına geldiğimde kalp yetmezliği olduğunu ve nakil olmam gerektiği söylendi. Bir süre yapay kalple gezdim ama ben şanslı olanlardanım. 7 ay içinde kalp bulundu. 5 yıldır yaşamımı böyle sürdürüyorum ifadelerinde kullandı.

'BU BİR MUCİZE'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen nakil işleminden sonra normal yaşamına devam ettiğini ifade eden Can, hem eğitimine devam ettiğini hem de Avrupa Öğrencileri Derneği'nin başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti.

20 yaşındayken kalp nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen ve organ nakli sayesinde hayata dönen Can, İlaçlarla hayatta kalıyordum. Kalp nakli beni hayata döndürdü. İnsanların da organlarını bağışlamasını istiyorum. Çünkü bu bir mucize. Toprakta çürüyüp yok olacak bir organ başka birinin vücudunda yaşamaya devam ediyor ve o kişi hayatta güzel şeyler başarabiliyor. İnsanların bunu görmesini gerçekten istiyorum. Nakil olmuş çok arkadaşım var, kendi hayatlarına yoğunlaşanlar da var. Ben sadece kendi hayatıma yönelmekten ziyade organ bekleyenler için birşeyler yapmayı istiyorum. Pandeminin de etkisiyle organ bağışı çok azaldı. İnsanların organlarını bağışlaması şart diye konuştu.