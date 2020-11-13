İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
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İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti

13.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 01:03
İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski eşinin arkadaşını tabancayla öldüren bir kişi hayatına son verdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski eşinin arkadaşını tabancayla öldüren bir kişi hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ege Caddesi'nde bir otele oğlu ile birlikte yerleşen Fatih Narin'i (46), boşandığı eşi Olena N. (38) ve yanında bulunan arkadaşı Hasan Yavuz (51) ziyarete geldi.

Otelin lobi kısmında bir süre oturduktan sonra Fatih Narin ile Hasan Yavuz yan tarafta bulunan otoparka geçerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Narin, yanında bulunan tabanca ile Yavuz'a ateş ettikten sonra aynı tabancayla hayatına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih Narin ve Hasan Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olena N. ve oğlu, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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