İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü
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İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

15.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:10
İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

'in ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.


Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.'den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Tekin'den dün gece acı geldi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz Tekin'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi.


Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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