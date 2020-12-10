İzmir'de enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay "ilk adımlarını" attı

HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, geçirdiği ameliyatların ardından yeniden yürümeye başladı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan ve bacaklarından 4 kez operasyon geçiren Özışık, taburcu edildi.

Fizik tedavi süreci devam edecek olan Özışık, ayak bilek ortezi takılı bacaklarıyla ilk adımlarını atmaya başladı.

"Bakan Soylu ve Koca beni yalnız bırakmadı"

Enkazdan yalnızca fotoğraflarını kurtarabilen ailesiyle, İzmirli bir inşaat firması tarafından 8 aylığına kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen evde yaşamını sürdüren Özışık, AA muhabirine, 38 gün süren hastanedeki tedavi sürecinin zorlu geçtiğini söyledi.

Ailesi başta olmak üzere yakınlarının kendisini yalnız bırakmadığını belirten Özışık, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beni ziyarete geldi. Süleyman Bey, taburcu olunca bana oyun konsolu gönderdi. Evde onunla oynayarak zaman geçiriyorum. 3 günde bir Sağlık Bakanımızla telefonda görüşüyorum. Bana tedavimin nasıl gittiğini soruyor. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ederim."

Tedavi sürecinin başlarında hiç ayağa kalkamamasının kendisini çok üzdüğünü anlatan Özışık, şunları kaydetti:

"Ben hiperaktif bir çocuktum. Depremden sonra uzun süre yatağa bağlı tedavi görmek beni etkiledi. Yavaş yavaş ayağa kalktım. Doktorlar beni tutarak yürüttü. Kısa kısa adımlar attım. Bir adım atınca çok seviniyordum. Tek başıma yürüdüğümde kendimi çok özgür ve iyi hissettim. Sokakta top oynamayı çok özledim. O günleri bekliyorum."

"Oğlumun yürüdüğünü görünce ağladım"

Anne Olcan Özışık da oğlunu yeniden yürürken gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Hem enkazda hem de hastanede devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu dile getiren anne Özışık, "Oğlumun enkazdan sağ salim çıkıp sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yine arkadaşlarıyla koşacak. Eski evimizden eşim sadece fotoğraflarımızı bulmuş. Hep çocuklarımın fotoğrafını çekerdim. Şimdi onlara bakarak eski günleri anıyoruz." şeklinde konuştu.

Kiracı olarak oturdukları apartmanın yıkılmasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Özışık, "Evi tutarken, bu binada, kolonlarında sıvılaşma olduğuna ilişkin bir rapor olduğunu bana kimse söylemedi. Ben de bu yüzden binanın müteahhidi, ev sahibi ve emlakçıdan şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda bulunan evlerinin 4. katında, kuzeni Ahmet Özışık ile yakalanan Günay Özışık, enkazdan 10 saat, kuzeni ise 3 saat sonra kurtarılmıştı. Günay Özışık, çıkarıldığında, enkaz altında videolar çektiğini ve zaman zaman oyun oynadığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler