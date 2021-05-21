İzmir'de elektrik direğine çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastane tedavi altına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastane tedavi altına alındı.

Tire - Belevi yolu Çayırlı Mahallesi yakınlarında Adem A'nın kullandığı 35 M 7910 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon, tarlaya savruldu. Kazada sürücü ve kamyonda bulunan Ali K. yaralandı. Olay yerine gelene ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı