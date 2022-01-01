Elektrik direğine çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bostanlı'dan Karşıyaka istikametine giden Hıdır D. (37) idaresindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak tramvay yolundaki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü Hıdır D. ile araçtaki T.G, S.G. ve H.K, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Alaybey-Ataşehir arasındaki tramvay bir süre tek hat olarak hizmet verdi.