İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir

İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP'li belediye, AK Parti ilçe başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarına konulan 'Love Erdoğan' görsellerini, izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırdı. Bunun üzerine AK Parti ilçe başkanlığı görselleri tekrar asarken, zabıtalar afişleri yine kaldırdı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, "Bu görselleri Selçuk meydanlarından kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bulunan Times Meydanı'ndaki billboardlarda FETÖ'cüler tarafından 'Stop Erdoğan' görseli yansıtıldı. Bu kara propagandaya birçok tepki yağarken, AK Partililer Türkiye'nin birçok yerini Erdoğan görselleriyle donatarak cumhurbaşkanına destekte bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN AFİŞ ASTILAR

İzmir'de de, Selçuk AK Parti İlçe Başkanlığı destek olarak ilçenin farklı noktalarına 'Love Erdoğan' afişleri astı. Bu afişler CHP'li belediye ile AK Partilileri karşı karşıya getirdi.

AK PARTİLİLER ASTI, ZABITALAR İNDİRDİ

AK Parti tarafından konulan görseller için izin alınmadığını gerekçe gösteren CHP'li belediye, ilçedeki afişleri zabıtalara toplattı. Dün akşam saatlerinde aynı panolar ilçenin birçok kamusal alanına tekrar konulunca, belediye zabıtaları bir kez daha panoları topladı.

"ANCAK CESEDİMİZİ ÇİĞNEMEKLE MÜMKÜN OLUR"

Sözcü'nün haberine göre görsellerin ikinci kez kaldırılmasına tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Selim Girmiyanoğlu, "Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarından kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Milletimizin üzerine bombalar yağdıran, 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren ve ABD'de bunu küstahça sergilemeye devam eden FETÖ'cülere karşı mücadelemiz her platformda büyük kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"YASAL MEVZUAT GEREĞİNCE KALDIRILDI"

Konuyla ilgili olarak Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Kanuna aykırı olarak kamusal alanlara yerleştirilen izinsiz reklamlar, Efes Selçuk Belediyesi tarafından yasal mevzuat gereğince kaldırıldı. AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından kanuna aykırı olarak izinsiz bir şekilde kamusal alanlara yerleştirilen reklamlar, kanunun bize emrettiği sorumluluklar uyarınca Belediyemiz ekipleri tarafından kaldırılmıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen tüm eylem ve fiiller, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmak zorundadır. Kamu otoriteleri, yasal düzenin sağlanması ile mükelleftir" denildi.

"İZİN İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULURSA KONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Açıklamanın devamında "Milletimizin ve kanunlarımızın bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildirir, gerekli yasal müracaatlar ve izinler alınması için girişimde bulunulması söz konusu olursa konu tekrar kanunlar çerçevesinde değerlendirilebilir" ifadelerine yer verildi.