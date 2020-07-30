İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor
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İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor
30.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:18

İzmir'de Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 210 söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi.

İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangına saat 16:18 'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına, komşu Bölge Müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görüyor

PETKİM YAKININDAKİ OTLUK ALANDA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda da yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görüyor
Haber Yorumları (1)
...: Gene otel yapıyorlar bişey derdimdr neyse
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