İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

24.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:48
İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir bijuteri dükkanından bir miktar para ve ürün çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, zanlı A.K'nin, Gümüşpala Caddesi'ndeki bir manavdan da cep telefonu, televizyon, 5 kilo salça ile bıçak çaldığını belirledi.

Zanlının, çaldıklarını, bir pastaneye satmak istediği, iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine de bıçak zoruyla kasadan 300 lira aldığı tespit edildi.

Son olarak bir çorbacı dükkanına giren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Önceki gün kendisini jiletle yaraladığı da öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Milli Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 20:48:58. #1.14#
title