İzmir'de bir markette etil alkol ve kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir markette etil alkol ve kaçak sigara ele geçirildi

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
İzmir'de bir markette etil alkol ve kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesindeki bir markete düzenlenen operasyonda etil alkol ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesindeki bir markete düzenlenen operasyonda etil alkol ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yelaltı Mahallesi'ndeki bir markette sahte içki ve gümrük kaçağı sigara satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Markete düzenlenen operasyonda 16 litre etil alkol, 6 paket kaçak sigara, 280 aroma verici, 215 anason yağı, 195 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan market işletmecisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title