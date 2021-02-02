İzmir beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
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İzmir beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

02.02.2021 00:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:44

Gün boyu çok sayıda depremin meydana geldiği İzmir yine sallandı. Sabah 5.1 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından son olarak 23:46'da 4.8'lik deprem kaydedildi. Sarsıntılar Manisa ve Balıkesir'de de hissedildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve bazı ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre saat 23.46'da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

İZMİR GÜN BOYU SALLANDI

İzmir bu sabah saat 08.00'den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03'te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7, saat 09.34'te 4,2, saat 10.51'de 3,6, 11.35'te 5,1 ve saat 16.10'da da 4,7, 23.46'da ise 4.8 büyüklüğünde çok sayıda sarsıntı oldu.

İzmir beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
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