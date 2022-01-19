İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde bir baz istasyonundan 14 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir baz istasyonundan 14 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Besim Uyal Caddesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan aküler çalındı.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Urla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 şüpheliyi kısa süre sonra plakasız bir otomobilde yakaladı.
Otomobilde yapılan aramada çalınan 14 akü ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.