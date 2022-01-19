İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde bir baz istasyonundan 14 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir baz istasyonundan 14 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Besim Uyal Caddesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan aküler çalındı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Urla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 şüpheliyi kısa süre sonra plakasız bir otomobilde yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada çalınan 14 akü ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

Telekomünikasyon, İzmir, Güncel, Haber

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