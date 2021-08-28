İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandı.

İZMİR'de Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin kaçak avcılık yapan balıkçılara müdahalesi sırasında kazanın yaşandığı belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İnciraltı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri körfezde kaçak olarak balık avlayan teknelere müdahale etmek istedi. Bu sırada ekiplerin içinde bulunduğu bot, uyarı amaçlı manevra sırasında 5 metrelik ahşap tekneye çarptı. Tekne batarken 5 balıkçı suya düştü. Bölgedeki balıkçılardan Anıl Ünalan (32), suya atlayarak 5 kişiyi tekneye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri de bu sırada yaralıları kurtarmak için denize halat attı. Balıkçılar karaya çıkarılırken, yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Tilsi'nin (58) solunum problemi yaşandığı belirtildi.

'YAPMAM GEREKİN YAPTIM'

Balıkçıları kurtaran tekne sahibi Anıl Ünalan (32), botun çarpması sonucu teknenin paramparça olduğunu belirterek, "Tahta parçalarını sudan 2,5 metre yukarıda gördüm. Suda 5 kişi vardı. İlk atlayan bendim, bir de bir kardeşimiz daha vardı. Kayığın battığını görünce yapmam gerekeni yaptım, atladım. 2 yüzme bilmeyen kardeşimizi sudan çıkardım."

Bu arada balıkçılar ile Sahil Güvenlik ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

'HAFİF ÇATMA YAŞANMIŞTIR'

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı:

"28 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir ili Üçkuyular önlerinde icra edilen kontrol ve denetim görevleri esnasında yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu tespit edilmiş ve bahse konu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla bahse konu kalabalık tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile Sahil Güvenlik Botu arasında hafif çatma yaşanmıştır. Yaşanan çatmanın etkisiyle Sahil Güvenlik Botuna nazaran çok küçük boyutta (yaklaşık 5 mt) olan tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber... Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
Son dakika haber... Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emine Erdoğan İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.08.2021 16:50:25. #1.13#

title