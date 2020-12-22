İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
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İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

22.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:21
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı.

İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi'ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü. Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı. Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı. Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu. Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor. - İZMİR

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:27:45. #1.15#
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