İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA - Haberler
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İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesindeki bir bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamanın da yaşandığı yangında, 4 kişi yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde, Ballıkuyu Mahallesi'ndeki Cemil Raşo'ya ait bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrasına bakkalda patlama da meydana geldi. Patlamanın etkisiyle, iş yerinin kepenkleri ile çok sayıda malzeme caddeye doğru fırladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri, patlama sırasında iş yerinin yakınında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile diğer 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Civanmahmut'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ballıkuyu Mahallesi, İtfaiye, Patlama, Yangın, Güncel, Haberler

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