İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Tire ilçesinde bağ evinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bağ evinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Eğridere Mahallesi'ndeki bağ evinde 7 Kasım'da Hüseyin Yüksel'in (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan M.D, K.G, S.Y. ve C.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Hüseyin Yüksel, arkadaşları M.D. ve K.G. ile oturduğu bağ evinden bir süre uzaklaşmış, silah seslerinin duyulması sonrası av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunmuş, soruşturma kapsamında bağ evindeki 2 arkadaşıyla S.Y. ve C.S. gözaltına alınmıştı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

 Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

 Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı

Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title