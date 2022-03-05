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Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

AA - Güncel
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İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 56 kişinin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Helikopter ekibinin yanı sıra 58 ekipten oluşan 200 polisin katıldığı baskınlarda 26 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyon

AA - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, Asayiş, İzmir, Güncel, Haberler

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