İzmir'de ağaca çarpan midibüsteki 2 kişi yaralandı
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İzmir'de ağaca çarpan midibüsteki 2 kişi yaralandı

İzmir'de ağaca çarpan midibüsteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarparak durabilen midibüsteki 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarparak durabilen midibüsteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 35 ANP 793 plakalı midibüs, Uğur Mumcu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce su kanalına girdi ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada midibüsün sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

İzmir'de ağaca çarpan midibüsteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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