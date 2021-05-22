İzmir'de ağaca çarpan midibüsteki 2 kişi yaralandı
İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarparak durabilen midibüsteki 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarparak durabilen midibüsteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 35 ANP 793 plakalı midibüs, Uğur Mumcu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce su kanalına girdi ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada midibüsün sürücüsü ve yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri