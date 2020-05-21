İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.
21.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:00
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.
İlçe açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Kaynak: AA