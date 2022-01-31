İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tır içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tır içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği geleceği tespiti üzerine harekete geçti. Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde çevirme noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet ağır vasıta araç lastiğini ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, tırda bulunan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

İzmir'de 2 milyon TL değerinde kaçak araç lastiği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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