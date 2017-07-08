İzmir'de 2 Kardeş Silahlı Saldırıda Yaralandı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.H. ve kardeşi A.H. yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yaya olarak giden S.H. ile kardeşi A.H.'ye tabancayla ateş etti. Kurşunların vücutlarına isabet ettiği iki kardeş yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.H. ve A.H. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İzmir