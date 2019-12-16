İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi
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İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de bir depoda, 185 şişe sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

16.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:53
İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi

'de bir depoda, 185 şişe sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi 'ndeki bir depoda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 185 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi
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