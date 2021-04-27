112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
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112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor

İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ - Haberler | 3. Sayfa

112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor Tire'de rahatsızlanan iki vatandaşa 112 motorize ekibinden anında müdahale İzmir'in Tire ilçesinde, vakalara anında müdahale için kentte konuşlandırılan 112 motorize ekibi, ihbardan ihbara koşuyor, olası durumlarda kalabalıkların...

112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor

Tire'de rahatsızlanan iki vatandaşa 112 motorize ekibinden anında müdahale

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, vakalara anında müdahale için kentte konuşlandırılan 112 motorize ekibi, ihbardan ihbara koşuyor, olası durumlarda kalabalıkların arasından vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekipler son olarak ise rahatsızlanan iki vatandaşın yardımına koşarak ilk müdahalenin yapılmasını sağladı.

Tire ilçesinde, geçtiğimiz aylarda konuşlandırılan 112 motorize ekibi olaylara hızır gibi yetişiyor. İhbarı alır almaz hemen hareket eden ekip, kısa süre içerisinde motosikletinde avantajıyla olay yerine ulaşarak vatandaşların yardımına koşuyor.

Rahatsızlanan iki vatandaşa anında müdahale

Öte yandan motorize ekibi, tam kapanma öncesi yoğunluğun arttığı Tire Pazarı'nda yaşanan iki ihbara anında müdahale etti. Yıldız Meydanı'nda dengesini kaybederek yere düşen Ahmet Ömer Sönmez için vatandaşlar 112'yi aradı. Öncü olarak pazar içine giren motorize 112 ekibi, kısa süre içerisinde hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Kalabalığın arasından geçerek hastaya müdahale

Yine aynı dakikalarda bir başka ihbarda Atatürk Caddesi üzerinden geldi. 65 yaşındaki Ömür Koparan, fenalaşarak bayıldı. Yaşlı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112'den yardım istedi. Kalabalığın arasından olay yerine hızlıca ulaşan motorize 112 ekibi, yaşlı kadına hemen ilk müdahaleyi yaptı. Çok geçmeden gelen ambulans ekibi, yaşlı kadını alarak kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Hastalara kısa süre içerisinde yapılan müdahaleler ise herkesin takdirini kazandı.

112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor
112 motorize ekibi ihbarlara hızır gibi yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ

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