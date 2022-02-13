Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

Kaçak Sigara, Mehmet Muş, Sigara, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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