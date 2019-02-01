İzmir Dağdan Kopan Dev Kaya Parçası Evin İçine Girdi

Dağdan kopan dev kaya parçası evin içine girdi

İZMİR'in Tire ilçesinde, dağdan kopan bir kaya parçası Çayırlı Mahallesi'ndeki bir eve girdi. Kaya parçası evine giren aile ve komşuları büyük şaşkınlık yaşadı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış toprağı yumuşatması sonucu, dağlık alandan kopan kaya parçası Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını delerek yatak odasına girdi. O esnada evde bulunan aile deprem olduğunu sanarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, evde hasar meydana geldi.

'DEPREM OLUYOR SANDIK

Olay sırasında diğer odada oturduklarını belirten Hasan Kayhan, Evde annem Fatma Kayhan, biraderlerim Ahmet Kayhan, Mustafa Kayhan ve ben yaşıyoruz. Olayın olduğu sırada yan odada oturuyorduk.Bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Adeta ev gitti geldi. Sesin geldiği yer yatak odasıydı. Dev bir kaya parçasının evden içeri girmiş olduğunu gördük. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Kayanın girdiği yerde dolap vardı. Dolap olduğu gibi enkaz altındaydı. Eşyalar ıslanmasın diye kaldırdık, temizledik. Daha sonra muhtarı aradık. Muhtar ben ilgileneyim, AFAD ekiplerini arayayım dedi. Arkadaki tepede başka büyük bir kaya daha var ve altındaki toprak boşalmış durumda. O kaya da gelmek üzere şuan endişemiz o. O dev kayada gelirse eve daha büyük tahribat verecek şeklinde konuştu.

EV BOŞALTILDI

Evde incelemelerde bulunan Tire Arama Kurtarma Ekipleri Derneği tepelik alandan kopacak yeni kayaların herhangi bir tehlikeye yol açmaması için evin boşaltılmasını istedi. TAKED ekiplerinden bir yetkili, ? Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Tespitlerimizde gördük ki ev kötü durumda. Ev halkına da geçmiş olsun diyoruz. Ama bu bizi aşan bir durum. Bizim bu yükü kaldıracak yeterli teşkilatımız yok. Diğer yetkili ekiplere bildirip sayın başkanımla gerekenlerin yapılmasını sağlayacağız dedi.

Kaynak: DHA