İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Bir Kira Bir Yuva Kampanyası" sona erdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Bir Kira Bir Yuva Kampanyası" sona erdi

08.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:15
İzmir Büyükşehir Belediyesinin

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası barınma ihtiyacı olanlar ile kira yardımında bulunmak isteyenleri aynı platformda buluşturmak için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva Kampanyası"nın tamamlandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası barınma ihtiyacı olanlar ile kira yardımında bulunmak isteyenleri aynı platformda buluşturmak için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva Kampanyası"nın tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında yaşanan felaketin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin liraya ulaştı.

Depremzedelerin sıkıntılarını gidermek adına çalışmaların süreceği belirtilen açıklamada, "4 bin 643 destekçi tarafından depremde evsiz kalan ailelere toplamda 20 milyon 510 bin lira aktarıldı. Depremzedelere kapıları açılmak üzere bildirilen daire sayısı da 231'i buldu. Kampanyadan faydalanmak isteyen depremzedelerle onlara destek olmak isteyenler arasındaki eşleştirmeler ve 10'ar bin liralık ödemeler sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki konutların bir yıl boyunca depremzedelerin ücretsiz kullanımına sunduğu dairelere 147 aile yerleştirildi.

Aileler, konutlardan ayrılırken mobilya ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, destek verenlere teşekkür etti.

Soyer, "Felaketlerin acısını dayanışmak ve yaraları birlikte sarmak bir nebze de olsa hafifletiyor. O kadar büyük bir dayanışma örneği gösterdiniz ki, İzmir'de dayanışmanın tarihini yazdık. Sayenizde hiçbir yurttaşımızı açıkta bırakmadık. Bunların hepsini birlikte yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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