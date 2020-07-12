İZMİR Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye ettiİZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü türkücü Bülent Serttaş'a bir hayranı tarafından sahnede, 10 bin dolar (68 bin 920 TL) değerinde olduğu belirtilen elmas yüzük hediye edildi.

12.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:21

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü türkücü Bülent Serttaş'a bir hayranı tarafından sahnede, 10 bin dolar (68 bin 920 TL) değerinde olduğu belirtilen elmas yüzük hediye edildi.

Türkücü Bülent Serttaş, Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki bir yeni nesil meyhanede sahne aldı. Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendiren Serttaş, türkülerin aralarında hayranlarıyla sohbet edip, espriler de yaptı. İki saat sahnede kalan Serttaş'a bir iş insanı olan hayranı tarafından sürpriz yapıldı. Hayranı, Serttaş'a sahnedeyken 10 bin dolar değerinde olduğunu belirtilen bir elmas yüzük hediye etti. Hediye karşısında duygulanan Serttaş, hayranına teşekkür etti.

'OZAN GÜVEN YAPMAMASI GEREKEN BİR HAREKET YAPMIŞ'

Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sertaş, 28 yaşındaki sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz'a şiddete uygulayan oyuncu Ozan Güven ile ilgili bir soruya, Kadına kıymamak, onları koklamak lazım. Kadın dese ki 'Bana babam vurmadı sen kimsin diye' Buna nasıl cevap verecek. Onun için böyle bir şeyi onaylamıyorum. Döveceksin sonra 10 dakika sonra, yanında uyuyacaksın. Dün de bugün de kadına şiddete kesinlikle karşıyım. O anki ruh halini bilemeyiz ama yapmaması gereken bir hareket yapmış diye cevap verdi.

İZMİR Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 3. Sayfa
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi Güncel
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Reynmen Ece Erken İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Serdar Gürler Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Otomobil
Şu an buradasınız: İZMİR Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 19:22:26. #1.14#
title