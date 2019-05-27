İZMİR Başından vurulan genç ağır yaralandı

Başından vurulan genç ağır yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Enes T. (Turacı), bilinmeyen bir nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çamdibi Mahallesi 5231 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ikisi de 18 yaşından küçük olan arkadaşlar Enes T. ve Arif Şimşir yolda yürümeye başladı. Bu sırada Enes T. yanında taşıdığı tabancayı çıkardı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Arif Şimşir'in sol kulağının altına isabet etti. Şimşir kanlar içinde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Şimşir'in hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi.

Enes T., olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA