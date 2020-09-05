İZMİR Babasının beylik silahıyla intihar etti-EK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Babasının beylik silahıyla intihar etti-EK

Babasının beylik silahıyla intihar ettiİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bunalıma giren 15 yaşındaki Buse Melisa K., kafasına dayadığı emekli asker olan babasına ait beylik tabancayla intihar etti.

05.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:16

Babasının beylik silahıyla intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bunalıma giren 15 yaşındaki Buse Melisa K., kafasına dayadığı emekli asker olan babasına ait beylik tabancayla intihar etti.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan Buse Melisa K., girdiği bunalım sonucu bugün saat 02.00 sıralarında, kafasına dayadığı Astsubay emeklisi babası Özay K'yle ait beylik tabancayla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Buse Melisa K., yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intiharı öncesi babası Özay K'yle tartıştığı öğrenildi. Özay K.'nin olaydan sonra emniyete götürüldüğü, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR Babasının beylik silahıyla intihar etti-EK

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Muhterem Nur Çağatay Ulusoy Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Antalya
Şu an buradasınız: İZMİR Babasının beylik silahıyla intihar etti-EK - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 14:30:56. #1.15#
title