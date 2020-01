İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

04.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:47

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3'üncü yılında unutulmadı. Adliyedeki turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazılırken, asansörlerde de Sekin için özel olarak hazırlanan klipler oynatılıyor.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı. Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de Sekin'in heykeli dikildi.

UNUTULMADILARSekin ve Can, ölümlerinin 3'üncü yılına kısa bir süre kala İzmir Adliyesi'nde anılmaya başlandı. Adliyeye giriş ve çıkışların yapıldığı turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazıldı. Adliyeye giriş yapan ziyaretçiler, böylelikle Sekin ile Can'ı anarken, asansöre binen kişiler de büyük bir sürprizle karşılaştı. Asansördeki LED ekrana Fethi Sekin ile Musa Can'ın görüntüleri yansıtılırken, geçen yıl anma törenleri için hazırlanan klip gün boyunca asansörün ekranında paylaşılmaya başlandı. Olayın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir Adliyesi'nde pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.'MİNNET DUYUYORUZ VE DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'İzmir Adliyesi turnikeleri ve asansörlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle memnun olduğunu belirten Avukat Erdal Ergör (28), "Adliyeye düzenlenen hain saldırıda kahramanca mücadele veren Fethi Sekin, yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Ona minnet duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Adliyede, Fethi Sekin'i anmamıza neden olan yapılarla birbirimize kenetlendiğimizi düşünüyorum. Asansörde dönen klip ve turnikelerde yazan yazılar beni inanılmaz mutlu etti. Musa Can ve Fethi Sekin'i unutmamak çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.'HEP GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAK'

Bu tarz çalışmalarla Sekin'in kahramanlığının ilerleyen yıllarda da unutulmayacağını belirten Kahraman Çınar ise, "Fethi Sekin, bizim için değerli bir insandı. Hepimiz için kendi canını hiçe sayarak şehit oldu. Adliyede onun adına yapılan çalışmaları olumlu buluyorum. Çünkü o günü yaşamayan ve unutanlara hatırlatmak için faydalı buluyorum. Benim gibi şehidimizi birebir tanıyanlar için gönlümüzde her zaman yaşayacak, Bizden sonrakiler için de faydalı olacak. O gün adliyeye gelmek üzereydim, ancak işlerim çıktığı için son anda vazgeçtim. Böyle düşününce daha çok etkileniyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA