İZMİR 5 YAŞINDAKİ ESMANUR KARACİĞER BAĞIŞI BEKLİYOR

10.08.2019 10:22

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tanısıyla tedavi gören 5 yaşındaki Esmanur Aslan, sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Karaciğerinde yaygın kitle bulunması sebebiyle 9 aydır hastanede yatan ve kemoterapi gören minik kıza uygun donör aranıyor.

Uşak'ta yaşayan fabrika işçisi Mehmet (36) ve çiftçilikle uğraşan Gülnisar Ayhan (37) çiftinin kızları Esmanur Ayhan, yaklaşık 1 yıl önce karnındaki şişlik sebebiyle Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada karaciğerinde kitle fark edilmesinin üzerine ambulansla acil olarak Ege Üniversitesi'ne getirilen küçük kıza yapılan tetkiklerin ardından karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Anne Gülnisar Ayhan, Esmanur'un 7 yaşındaki ağabeyi Yakup'a bakmak için Uşak'ta kalırken, baba Mehmet Ayhan ise işini bırakıp kızıyla birlikte İzmir'e yerleşti. Yaklaşık 9 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde yatan ve kemoterapi tedavisi gören küçük kızın yaygın kitleleri sebebiyle, acilen karaciğer nakli olması gerekiyor. Hastanede baba Mehmet Ayhan'ın da safra kesesi ameliyatı olması gerekince minik kıza halası refakat etmeye başladı. Şimdi aynı hastanede farklı servislerde kalan baba ve kızın tek ümidi, Esmanur'un karaciğer nakli olabilmesi.

'KIZIMI HAYATA DÖNDÜRECEK BİRİLERİ UMARIM VARDIR'

Esmanur'un zamanla yarıştığını belirten babası Mehmet Ayhan, Ben Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde yatıyorum, kızım ise onkolojide yatıyor. Henüz ameliyat olmadığım için kızımı gidip görebiliyorum ama çok zor günler yaşıyoruz. Esmanur'un bir an önce nakil olması gerekiyor. Birinin çıkıp karaciğerini bağışlamasının çok zor bir ihtimal olduğunu biliyorum ama yine de şansımı denemek istiyorum. Kızımı hayata döndürecek birileri umarım vardır diye konuştu.

İzmir'e yerleşince bir süre KİTVAK'ın konukevlerinde kaldıklarını belirten Mehmet Ayhan, İşimi bırakıp buraya yerleştim, eşim ise oğlumuza bakıyor ve dağlarda koyun güdüyor. Biz perişan olduk ama karaciğer nakliyle kızımız kurtulabilir. İlaç kullanmayan ve herhangi bir hastalığı bulunmayan B pozitif kan grubuna sahip herhangi bir kişi, karaciğerinin sadece bir parçasını bağışlayarak Esmanur'u kurtarabilir. Ben çalışamıyorum, kızımın başında bekliyorum. Maddi durumumuz çok kötü ve birilerinin bize el uzatmasını bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA