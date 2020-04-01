İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası
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Sandıklı, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişiye toplam 10 bin lira para ceza yazıldı.

01.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:53
İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişiye toplam 10 bin lira para ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Şuhut'un Kayabelen Köyü ve Sandıklı'nın Arızlar Köyü'nde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan şüphelileri olduğunu tespit etti. Denetimlerde izin belgesi olmadan salyangoz topladığı belirlenen şüphelileri C.K., A.A., T.A., N.A. ve E.A,'ya 2'şer bin TL para cezası yazılması için tutanak tuttu. Ele geçirilen salyangozlar da doğaya bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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