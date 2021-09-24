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İzinsiz keklik avlayan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
İzinsiz keklik avlayan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza

Kayseri'nin Develi ilçesinde izinsiz avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde izinsiz avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızık genel avlığındaki kontrollerde, kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Avcıların 2 tüfeğine de el konuldu.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzinsiz keklik avlayan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza - Haberler
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