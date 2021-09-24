İzinsiz keklik avlayan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Develi ilçesinde izinsiz avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde izinsiz avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızık genel avlığındaki kontrollerde, kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 600 lira ceza kesildi.
Avcıların 2 tüfeğine de el konuldu.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri