İzinsin kenevir ekimine geçit yok

Sivas'ın Gemerek İlçesinde izinsiz Hint keneviri ekimi yapan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ın Gemerek İlçesinde izinsiz Hint keneviri ekimi yapan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından B.K. isimli şahsın ikamet ve tahtasında yapılan aramada 185 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekili vaziyetteki kenevirlere el konuldu. B.K Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı imalatı ve ticareti suçlaması ile işlem başlatıldı.

(Erhan Aksoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı