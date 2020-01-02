İzel 90'lardan 2020'ye şarkılarla damga vurdu
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İzel 90'lardan 2020'ye şarkılarla damga vurdu

İzel, yılbaşı gecesi Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bir otelde sahne performansı sergiledi

02.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:41
İzel 90'lardan 2020'ye şarkılarla damga vurdu

Sahnede kırmızı ve siyah olmak üzere iki kostüm giyen ' in sahne performansına çok büyük bir ilgi vardı. Hayranlarının mekanı salon kapasitesinin üzerinde hınca hınç doldurması üzerine mekanın masa düzeni ve sahne düzeni değiştirildi. Bu muhteşem konserde sanatçı 90'lı yıllardan günümüze hit şarkılarını seslendirdi.& ;

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Kaynak: Snob Magazin

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