İzel 90'lardan 2020'ye şarkılarla damga vurdu

02.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:41

Sahnede kırmızı ve siyah olmak üzere iki kostüm giyen İzel' in sahne performansına çok büyük bir ilgi vardı. Hayranlarının mekanı salon kapasitesinin üzerinde hınca hınç doldurması üzerine mekanın masa düzeni ve sahne düzeni değiştirildi. Bu muhteşem konserde sanatçı 90'lı yıllardan günümüze hit şarkılarını seslendirdi.& ;

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