İz Bırakanlar Beyaz Tv'de başlıyor
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İz Bırakanlar Beyaz Tv'de başlıyor

Yapımcılığını Barış Adem Arslan'ın ve Loft yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tolga Savu ve Burçin Aydın'ın oturduğu yeni bir dizi başlıyor.

23.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:41
İz Bırakanlar Beyaz Tv'de başlıyor



Beyaz TV'de hafta içi Ana bülteni öncesi yayınlanacak olan İz Bırakanlar dizisi oyuncuları geçtiğimiz akşam tanışma yemeğinde bir araya geldi.Oyuncu kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu, Aylin Kabasakal, Yıldız Asyalı, Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı dizi dikkat çekecek.

Kaynak: Snob Magazin

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