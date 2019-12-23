İz Bırakanlar Beyaz Tv'de başlıyor

23.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:41







Beyaz TV'de hafta içi Ana haber bülteni öncesi yayınlanacak olan İz Bırakanlar dizisi oyuncuları geçtiğimiz akşam tanışma yemeğinde bir araya geldi.Oyuncu kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu, Aylin Kabasakal, Yıldız Asyalı, Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı dizi dikkat çekecek.



