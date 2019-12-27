İyilik İçin Sanat Derneği Yararına "yıl sonu sergisi" düzenlendi

27.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:12

İyilik İçin Sanat Derneği'nin yürüttüğü Pasajda Bir Yıl ve Anadolu'dan İzlenimler projelerinde yer alan sanatçılardan Bengü Toksöz, Aysun Telli, Ezgi Kılıç, İbrahim Özsözgün, Merve Topuz, Seher Bedia Yılmaz ve Cihat Çalmaz'ın yanı sıra Devrim Erbil, Malik Bulut, Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Burcu Salman, Çağlar Öztürk, Erol Kılıç, Fevzi Tüfekçi, Figen Batı, Füsun Aydoğan, Gülay Yüksel, Hülya Düzenli, İclal Güçsav Erentürk, Kadir Arslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Pavlina Kopano, Sabahat Çıkıntaş, Sinan Dağ, Tülin Onat, Esra Meral, Ayşe Ebru Eryılmaz ve Uğur Mine Tamay'ın eserlerinin de görülebileceği "Yıl Sonu Sergisi" F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İLK GÜN ÜÇ ESER SATILDI

F Sanat Galerisi'nde pekçok sanatseveri ve sanatçıyı bir araya getiren "Yıl Sonu Sergisi"nden elde edilecek gelirin bir kısmı Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıların eğitimini desteklemek, uluslararası platformlarda Türkiye'nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat beklentisi olmayan sanata gönül vermiş kadınların öncülüğünde kurulan İyilik İçin Sanat Derneği'ne bağışlanacak. Serginin ilk gününde üç eser alıcı buldu.

Porselen sanatçılarından Ayşe Ergüven, Ayşe Güzelçiftçi, Canan Türkşana, Füsun Aydoğan, Güneş Gökçen, Muhterem Pakyürek, Müge Karaman, Nurdan Öncü ve Nursel Kaskan'ın da eserlerinin yer aldığı "Yıl Sonu Sergisi" 11 Ocak 2020 Cumartesi gününe kadar Nişantaşı'nda yer alan F Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Kaynak: Bültenler