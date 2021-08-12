İyilik için Sanat Derneği, sanat elçileri arıyor
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İyilik için Sanat Derneği, sanat elçileri arıyor

İyilik için Sanat Derneği, sanat elçileri arıyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

İyilik İçin Sanat Derneği, "Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi" projesi kapsamında Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van illerinde sanat elçilerini arıyor.

Proje kapsamında belirlenen 7 ilden, İyilik İçin Sanat Derneği bünyesinde oluşturulan "Sanat Elçileri Seçim Kurulu" tarafından seçilecek ikişer kadın sanatçı, İstanbul'da 5-8 Kasım tarihlerinde 4 gün sürecek Sanat Elçileri Eğitmen Eğitimi Atölyesi'ne katılacak.

Programa katılan sanatçılar, kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarına demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması ve genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi konularında eğitimler alacaklar. Eğitime katılan genç kadın sanatçıların tamamı ile İyilik İçin Sanat Derneği ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle oluşturulacak Türkiye Genç Kadın Sanatçılar Platformu'nun temeli kurulacak.

Türkiye'de genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarına sürdürülebilir katılımını amaçlayan projede katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından uluslararası örgütlerin bildirgelerindeki kararlar referans alınarak 'sanatın bir ayrıcalık değil, hak olduğuna' ilişkin evrensel bilgilerle donatılacaklar. Öncelikle projeye dâhil olan 7 şehirdeki sanat elçileri aracılığıyla yöre halkının, kültürel yaşama ve bilimsel gelişime katılma, güzel sanatlardan yararlanma hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri için gayret gösterilecek.

İstanbul'da konunun uzmanlarından "Eğitmen Eğitimi" alacak genç sanatçılar, daha sonra İyilik İçin Sanat Derneği'nin gözetmenliğinde geldikleri illere dönerek aldıkları eğitimler ışığında yerel yönetimler, kamu kurumları ve üniversitelerde bir nevi sanat elçisi olarak sanat ortamının gelişimine katkı sağlayacaklar.

Kimler Başvuru Yapabiliyor?

Proje illeri olan Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van şehirlerinden birinde en az 3 yıldır ikamet eden, plastik sanatlar, geleneksel sanatlar, yazarlık, tiyatro, performans sanatları veya müzik alanında çalışmalarını yerel, ulusal veya uluslararası bir platformda sergilemiş olan 18 – 35 yaşları arasında kadın sanatçılar başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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