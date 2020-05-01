Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı

Yasa dışı işlemlerin yürüdüğü ve hacker'lar tarafından sıkça kullanılan "dark web"de koronavirüsü atlatan hastaların kanları aşı tedavisi için satılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışma siber suçluların da iştahını kabartmış durumda.

İYİLEŞMİŞ HASTALARIN KANI DARK WEB'DE SATILIYOR

NTV'nin haberine göre; iyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı, arama motorlarınınindeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.