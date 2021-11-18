İyidere Belediye Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğuna teşekkür ederek, yüksekokullarımızın bulunduğu ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde, öğrencilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Mete ise, bir şehrin gelişmesinde üniversitelerin çok önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, İyidere ilçesi adına gerçekleştirilebilecek projelerde Üniversitemiz ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

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