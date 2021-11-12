İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına küfretmesi nedeniyle partideki görevini bırakmak zorunda kaldı. Ülke genelinde büyük tepki gösterilen olayın ardından Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Bu yönde oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na iletildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan incelemede, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Dosya, Türkkan'ın vekil olması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. Meclis'teki görüşmelerin ardından Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasına karar verilecek.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet